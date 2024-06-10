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Ağır yaralanan Muammer Er ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ayşe Er'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza da sürücü ile yanında bulunan eşi Ayşe Er (78), savrularak hareket halindeki traktörün altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Er (89) yönetimindeki 35 D 1565 plakalı traktör, Bademli Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan seranın tel çitlerine çarptı.

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