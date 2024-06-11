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Bademli Mahallesi yolunda traktörün kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan seranın tel çitlerine çarpması sonucu Ayşe Er olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Muammer Er ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Bademli Mahallesi'nde dün, 35 D 1565 plakalı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Muammer Er (89) ile eşi Ayşe Er'in (78) cenaze leri işlemlerin ardından mahalleye getirildi.

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