İzmir'in Ataşehir Kavşağı'ndan Alaybey yönüne ilerleyen tramvay, Mavişehir durağından Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na doğru giderken raydan çıktı. Olay anında tramvayda bulunan yolcular hızla tahliye edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler hızla müdahale etti

Tramvayın tekrar raylara yerleştirilmesi için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Bu sırada, ulaşımın aksaması nedeniyle bölgedeki belediye otobüsü seferleri sıklaştırılarak yolcuların mağduriyeti en aza indirilmeye çalışıldı. Kapsamlı çalışmaların ardından tramvay tekrar hatta alındı ve seferler kısa sürede normale döndü.