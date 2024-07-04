İzmir'in Ataşehir Kavşağı'ndan Alaybey yönüne ilerleyen tramvay, Mavişehir durağından Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na doğru giderken raydan çıktı. Olay anında tramvayda bulunan yolcular hızla tahliye edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

A A 20240704 35054967 35054964 I Z M I R D E R A Y D A N C I K A N T R A M V A Y I N K A L D I R I L M A S I Y L A S E F E R L E R N O R M A L E D O N D U

Ekipler hızla müdahale etti

Tramvayın tekrar raylara yerleştirilmesi için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Bu sırada, ulaşımın aksaması nedeniyle bölgedeki belediye otobüsü seferleri sıklaştırılarak yolcuların mağduriyeti en aza indirilmeye çalışıldı. Kapsamlı çalışmaların ardından tramvay tekrar hatta alındı ve seferler kısa sürede normale döndü.

Tramvay3

Bornova’daki yangın tavukları telef etti Bornova’daki yangın tavukları telef etti

Kaynak: Haber Merkezi