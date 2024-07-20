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Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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