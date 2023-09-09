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Bekçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı

Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı

Burada tüfeğini kendisine dayayan Z.Ç, polisin ikna çabaları sonucu silahıyla teslim oldu.

Polisin yerini belirlediği şüpheli, bir manav tezgahının önünde ekiplerce kıstırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda bacağından yaralanan Z.Ç. çevreye ateş ederek kaçtı.

Bekçilerin "Silahını bırak" çağrısına uymayan saldırgan Z.Ç. (27) ateşle karşılık verdi. Bu sırada bekçilerden A.K. (33) yaralandı.