İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın, eğitimdeki yenilikler ve gelişmeleri paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“Eğitim, vazgeçilmezimiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Dr. Süleyman Elban, eğitimin devletin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. "Amacımız, bizden sonra bayrağı devralacak evlatlarımızın çıtayı daha da yükseltmesidir. Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Eğitim ordusuna sürekli yeni neferler katılıyor ve müfredat dünya gelişmelerine göre güncelleniyor" dedi.

İzmir’de kodlama şenliği

Vali Elban, İzmir'de düzenlenen kodlama şenliğinden bahsederek, "Yaklaşık sekiz aydır yürüttüğümüz çalışmaların sonunda yapılan şenlik büyük ilgi gördü. Hedefimiz, 2024 yılı bitmeden İzmir'deki 850 bin öğrencinin tamamını bu eğitime alabilmektir" ifadelerini kullandı. Elban, ayrıca öğretmenlerin kod okuryazarı olduğunu ve bazı öğretmenlerin eğitici olarak görevlendirileceğini belirtti.

Özel eğitimde bekleyen öğrenci yok

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 850 bine yakın öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, "Birlikte sıkıntısız bir dönemi tamamlayacağız" dedi. İzmir'de öğretmen eksiği bulunmadığını ve özel gereksinimli öğrencilere birebir eğitim verildiğini vurguladı. Yahşi, özel eğitimde sırada bekleyen tek bir öğrenci bile olmadığını ve bu öğrencilerin sabah servislerle alınıp akşam evlerine bırakıldığını belirtti.

Mesleki ve teknik eğitimde yenilikler

Yahşi, İzmir'deki mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekerek, meslek liselerindeki öğrenci oranının %60’a çıkarılacağını ve bu yıl 12 meslek lisesinde ortaokul bölümü açılacağını söyledi. Ayrıca, İzmir Bilim Olimpiyatları projesiyle başarılı bilim insanları yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İzmir’de okullar depreme dayanıklı

İl Müdürü Dr. Ömer Yahşi, depreme dayanıksız okulların yıkılıp yeniden yapıldığını ve Karşıyaka Güzel Sanatlar Lisesi ile Konak Öğretmenevinin bitmek üzere olduğunu belirtti.

MEB Bakan Danışmanı Arzu Günaydın, yeni müfredat hakkında bilgi vererek, yenilenmiş ve güncellenmiş bir maarif modeli sunduklarını söyledi.