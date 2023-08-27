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Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 8 araç ve 45 personelle katıldığı tatbikatta itfaiye ve polis ekipleri de yer aldı.

Bornova ve Karşıyaka yönlerinden gelen itfaiye araçları tatbikata katılarak yangını söndürdü. Oluşan duman jet fanlar yardımıyla tünelden atılarak kara yolu ulaşıma açıldı.

Tatbikat kapsamında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Çevre Yolu üzerinde, Bornova ile Karşıyaka kavşakları arasındaki yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.