İzmir’de Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Türk Bayrağı dokuma etkinliğinde, ilk ilmek İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından atıldı. Gün boyu halka açık devam eden etkinlikte 102 ilmekle 102 yıllık Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Cumhuriyet coşkusu meydanda

Cumhuriyetin 102. kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmir Valiliği himayesinde ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Konak Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Erkan Karahan, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk ilmek Vali Elban’dan

Etkinlik, Bayraklı Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi’nin sunduğu halk oyunları gösterisi ile başladı. Ardından İzmir Valisi Süleyman Elban, meydanda kurulan Türk Bayrağı dokuma tezgahında ilk ilmeği atarak sembolik olarak Cumhuriyet coşkusuna katıldı.

102 ilmek, 102 yıl

Gün boyu halka açık olarak devam eden dokuma etkinliğinde toplam 102 ilmek atılarak 102 yıllık Cumhuriyet coşkusu simgelendi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.