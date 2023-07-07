FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu(Türkiye Kamu Sen) İzmir İl Temsilciliği öncülüğünde İzmir'de memurlar, maaş zamlarını protesto ederek basın açıklamasında bulundu. SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanan Türkiye Kamu Sen üyesi memurlar adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Kamu Sen İzmir İl Başkanı İrfan Toksoy, en düşük memur maaşının 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olduğunu ifade etti. Kamuda çalışan işçi ile memur maaşlarının arasında adaletsizlikler olduğunu belirten Toksoy, “Ocak ayında 22 bin TL olan en düşük işçi maaşına ise temmuz ayında yüzde 15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25 bin 300 TL’ye yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5 bin TL fark olacaktır" dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI SOSYAL YARDIMLARLA 22 BİN TL"



En düşük memurun maaşının 22 bin liraya yükseldiğini haberlerinin gerçeğinin farklı olduğunu dile getiren Türkiye Kamu Sen İzmir İl Başkanı İrfan Toksoy, “En düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibarı ile çıplak olarak 22 bin TL olmuştur. Bu rakam üzerine temmuz ayında yüzde 15 daha artış yapılacaktır. Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilmiş; çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkate alınmıştır. Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak ocak ayında 22 bin TL olmuşken, en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak temmuz ayında 22 bin TL seviyesine gelebilmiştir” ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTE EN DÜŞÜK MAAŞ 20 BİN 300 TL"



Yapılan düzenlemeye göre en düşük memur maaşının 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacağını söyleyen Toksoy, “Buna göre en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı, yapılacak artışlarla temmuz ayında 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1700 TL daha düşüktür. Ocak ayında 22 bin TL olan en düşük işçi maaşına ise temmuz ayında yüzde 15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25 bin 300 TL’ye yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5 bin TL fark olacaktır” şeklinde konuştu.

KANUN TEKLİFİNDE DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI



Memur maaşıyla kamu işçisi maaşının eşitlenmediğinin altını çizen Toksoy, maaşlarda adaletsizliğin devam ettiğini vurgularken, memur maaşlarının yeniden hesaplanması gerektiğini dile getirdi.Ayrıca Toksoy, öngörülen 8 bin 77 TL ek ödemenin emekliliğe sayılmayacağını söylerken, “Öyle ki, 22 bin TL’lik en düşük dereceli memur maaşı içinde, 11 bin 128 TL’lik kısım emekli maaşı hesabına dahil edilmeyecektir. Eğer bu teklif yasalaşırsa emeklilik sisteminde var olan adaletsizlik daha da büyüyecek, emeklilik, memurlar açısından tam anlamıyla bir kâbusa dönüşecektir. Bu karar emeklilerimizi yaşadıkları dar boğaza mahkûm edecek bir uygulama olmuştur. Bu nedenle yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli, ilave ek ödemenin de emekliliğe sayılması için kanun teklifinde gerekli değişiklik yapılmalıdır” diye konuştu.



İLAVE EK ÖDEME SAYILMALI

Artan kur artışları ile birlikte memur maaşının daha yatmadan eridiğini dile getiren Toksoy, “Bu gerçekler dikkate alındığında Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz, en düşük dereceli memurun çıplak maaşının 22 bin TL’ye yükseltildikten sonra, 2023 ikinci dönem zammı olan yüzde 6 artış yapılıp üzerine enflasyon farkının uygulanması, buna ek olarak da refah payı verilmesi ve bu artışların bütün memur ve emeklilere aynı şekilde yansıtılması yönündedir. Ayrıca, istisnasız bütün kamu çalışanlarının ilave ek ödemeden faydalanması için özen gösterilmeli, ilave ek ödemenin maaşın bir unsuru olarak sayılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.