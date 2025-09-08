İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı mücadelede Türkiye’de bir ilke imza attı. Kent sakinlerini doğrudan karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla kurulan “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” ilk oturumunu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Tarihi Akın Pasajı’nda gerçekleştirdi.

50 bin İzmirliye SMS gönderilerek yapılan çağrı sonucunda belirlenen 50 kişiden oluşan meclis, “Isınan bir İzmir’de nasıl hayatta kalırız?” sorusuna birlikte yanıt arayacak. Meclis üyeleri, çözüm önerilerini doğrudan belediyenin iklim politikalarına yansıtacak.

Başkan Tugay: “İzmir’i birlikte geleceğe taşıyacağız”

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim kriziyle mücadelenin yalnızca yerel yönetimlerin değil, tüm yurttaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Başkan Tugay, kentte yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekerek,

“İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha yakından hissediyoruz. Körfez’de deniz suyu sıcaklığı tarihte ilk kez 30 derecenin üzerine çıktı. Bu durum alg patlamalarına, balık ölümlerine ve kötü kokuya yol açıyor. Orman yangınları, kuraklık ve sel felaketleri İzmir’in de karşı karşıya olduğu büyük tehditler. Biz, yıllardır biriken bu sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yurttaş Meclisi’nin önemine değinen Tugay, şunları söyledi:

“Burada sadece fikir sunup eve dönmeyeceksiniz. Aynı zamanda o fikirlerin hayata geçirilmesini bizden talep edeceksiniz. Siz şu anda İzmir’i temsil ediyorsunuz. Kentin geleceği için cesur, özgür ve kararlı olun. Bu meclis başarılı olursa, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yurttaş meclisleri kurulmasının önünü açacağız.”

“İki yılımız kaldı” uyarısı

Başkan Tugay, Birleşmiş Milletler çatısı altında hazırlanan IPCC raporuna atıfta bulunarak karbon emisyonunun azaltılması için kritik bir dönemde olduklarını belirtti:

“Bundan iki yıl önce yayınlanan raporda, 2027’ye kadar emisyon artışı durdurulmazsa geri dönüşün imkansız hale geleceği vurgulanmıştı. Artık sadece iki yılımız kaldı. Zor gibi görünse de hep birlikte hareket edersek bu krizin önüne geçebiliriz. Yurttaşlarımızın da bu süreçte inisiyatif alması gerekiyor.”

“Bu yalnızca bir proje değil, katılımcı demokrasinin simgesi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’ndan Yiğit Beydağ, yurttaş meclisinin yalnızca bir proje olmadığını vurgulayarak,

“Amacımız, iklim değişikliğinin kentimize etkileriyle ilgili karar süreçlerinde yurttaşların doğrudan söz sahibi olmasını sağlamak. Bu meclis, İzmir’de katılımcı demokrasiyi güçlendiren öncü bir model olacak” diye konuştu.

Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar ise dayanışma ve ortak aklın önemine dikkat çekerek,

“Bugün burada yalnızca kaygılarımızı dile getirmek için değil, çözümün bir parçası olmak için bir araya geldik. Buradan çıkacak her öneri, İzmir’in geleceğine bırakılacak kalıcı bir iz olacak” dedi.

Çalışmalar beş oturumda yürütülecek

Meclis, toplam beş oturum halinde toplanacak. İlk toplantının ardından diğer oturumlar 21 Eylül, 5 Ekim, 19 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Her oturumda farklı konular ele alınacak ve grup çalışmalarıyla çözüm önerileri geliştirilecek. Sürecin sonunda 30 somut öneri hazırlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile 2030 Karbonnötr İzmir hedeflerine entegre edilecek.

Avrupa Birliği ve UNDP desteğiyle yürütülüyor

15 ay sürecek proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve HUDOTO Vakfı ortaklığında yürütülüyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen proje, İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir şehir olma hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi, yalnızca iklim krizine karşı değil, katılımcı demokrasinin güçlenmesi açısından da Türkiye’de örnek bir model olmayı hedefliyor. Başkan Tugay’ın ifadesiyle, bu süreç İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’ye yayılabilecek bir değişimin ilk adımı olacak.