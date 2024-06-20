Tekstil ve moda sektöründe ülkemizin en önemli fuarlarının düzenlendiği İzmir, bu alanda yeni bir fuara daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tekstil ve moda sektöründe dünyanın başlıca buluşma noktalarından IF Wedding Fashion İzmir-18. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 7.’si düzenlenecek Fashion Prime ve 3.’sü gerçekleştirilecek Fashion Tech fuarlarının yanı sıra Fashion Home İzmir-Ev Tekstili Fuarı da ilk kez ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Üç fuarın birlikteliği, katılımcı ve ziyaretçilere de büyük fırsatlar sunacak. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin kumaştan aksesuara, makine teknolojilerinden yazılımlara, ev tekstilinden ipliğe kadar aradığı her şeyi bulabileceği üç fuar, aynı zamanda sektörün bir araya geldiği en büyük entegre buluşma olacak.

Fuar İzmir’in A-B ve C hollerinde, yüzlerce katılımcı firma; B2B programları ve alım heyetleri gibi organizasyonlarla dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçilerle buluşacak. Üç fuar, sektöre, istihdama, ihracata, kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

9 – 11 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Fashion Prime Fuarı’nda, hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri, tedarikçi firma temsilcileri ile bir araya gelirken hazır giyim markaları da moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonelleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı bulacak. Fuarda yer alan katılımcılar, yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını sergilerken yurt içinden ve yurt dışından gelen alım grupları da katılımcılarla bağlantılar gerçekleştirecek.

Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin ve sektörel trendlerin, profesyonel ziyaretçiye sunulacağı Fuar, yeni iş birliği fırsatları ile sektöre ve ihracata katkı koyarken katılımcı ve ziyaretçilerinin yarattığı sinerjiyle de kent ekonomisine katkı sağlayacak.

Fuarı, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’nin farklı illerinden üreticiler, perakendeciler, toptancılar, tasarımcılar ve sektör temsilcilerin ziyaret etmesi bekleniyor. Fashion Prime Fuarı; solo ve karma kumaş defileleri, sergi, atölyeler ve etkinliklerle de sektörün ihtiyacını karşılayacak.