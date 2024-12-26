İzmir’in Konak, Güzelbahçe ve Bayraklı ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına yönelik polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmalarda 3 şüpheli tutuklandı. Olayların husumet kaynaklı olduğu belirtildi.

Konak’ta silahlı saldırı

19 Aralık’ta Konak ilçesi Barbaros Mahallesi’nde M.T.’nin (35) evine silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli E.Ç., evin önüne gelerek poşete sarılı tabancayla art arda ateş etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri E.Ç.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güzelbahçe’de araç kurşunlama

22 Aralık’ta Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi’nde Ş.Ö.’ye (42) ait araca ateş açıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliler H.K. (32) ve Ç.İ. (22) tespit edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tabancayı kullandığı belirlenen Ç.İ., tutuklandı.

Bayraklı’da hareket halindeki araca ateş açıldı

23 Aralık’ta Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi’nde M.Ş.’ye (41) ait hareket halindeki araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bisikletle olay yerine gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan B.R. (33), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri, üç farklı olayda da silahların menşei ve diğer bağlantılar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.