İzmir’in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın neticesiyle üç kişinin hayatını kaybettiği soruşturmada, gözaltına alınan dört şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangın, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkarmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Dört şüpheli adliyeye sevk edildi

Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği ve bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecekleri öğrenilmişti.