İzmir’de DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi üç sendikacı, 19 Mart eylemlerinde atılan sloganlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki sendikacıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İzmir'de sendikacılara yönelik yeni bir soruşturma

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İzmir’de düzenlenen eylemlere katılanlara yönelik başlatılan adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve 3 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Mine Bilir gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

3 isim gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Olcay Çalık, Konak MERBEL işyeri temsilcisi Tolga Irmak ve 3 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Serhan Demirtaş hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Çalık ve Irmak’ın karakolda geceyi geçireceği, yarın ise mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Sendikacılara yöneltilen suçlamanın, 19 Mart eylemlerinde atılan sloganlar nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğu belirtildi. Savcılığın talebi üzerine yürütülen soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.