İzmir'de Üçüncü Kent Lokantası Karabağlar'da Açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde sözünü verdiği Kent Lokantaları projesi, halka uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemek sunarak ekonomik krizde yüzleri güldürüyor. İlk olarak Kemeraltı, ardından Çiğli’de açılan lokantaların üçüncüsü Karabağlar’da Bozyaka Hastanesi’nin hemen arkasında hizmete girecek.

Kent lokantaları büyüyor

Dr. Cemil Tugay’ın vaatlerinden biri olan Kent Lokantası projesi, halkın ekonomik zorluklar karşısında sağlıklı yemek seçeneklerine ulaşmasını hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı lokantalar, 50 TL’den dört çeşit sağlıklı ve güvenilir yemeği vatandaşlarla buluşturuyor. Çiğli Maltepe Mahallesi’nde Temmuz ayında açılan ikinci şube, esnaf, emekli ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Sosyal proje olarak kent lokantaları

Grand Plaza AŞ İşletmeler Müdürü Efe Can Mutlu, “Çiğli’deki lokantamız 8 Temmuz’da açıldı ve büyük ilgi gördü. Günlük 400 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Üçüncü lokantamız Ağustos ortasında Karabağlar’da açılacak. Amacımız vatandaşlarımızın bütçesini rahatlatmak ve sağlıklı yemek seçenekleri sunmak” dedi.

Halkın gözünden kent lokantaları

Çiğli Kent Lokantası’nda yemek yiyen Hüseyin Ateş, “Bugünkü menüde kuru fasulye, mercimek çorbası vardı. Yemekler lezzetli ve fiyatlar uygun. İşçiler ve emekliler için harika bir uygulama” diye konuştu. Semih Doğan ise, “Bu tür hizmetlerin yaygınlaşması hepimiz için iyi olur. Ekonomik olarak zor durumdayız” ifadelerini kullandı.

Emekli esnaf İlker Soysal, “Kemeraltı’ndaki şubeye de gittim, o da güzeldi. Evimizdeki yemekler gibi, yaygınlaşması gereken harika bir hizmet” dedi. Volkan Bingöl ise, “Bu fiyata bu yemeği hiçbir yerde bulamazsınız. 50 liraya kutu kola zor alınıyor, biz karnımızı doyuruyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı ve dengeli menüler

Kent Lokantaları’ndaki menüler, gıda mühendisleri tarafından belirleniyor ve dört çeşitten oluşuyor. Yemeklerde su ve ekmek, pilav veya makarna, salata veya tatlı ya da meyve, doyurucu bir ana yemek ve bir çorba bulunuyor. Ayrıca sofrada Ödemiş Bademli’de üretilen doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’ndan üretilen Halk Ekmek yer alıyor.