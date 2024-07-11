İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün verimliliğini ve konforunu artırmak amacıyla önemli bir adım attı. KalDer İzmir Şubesi ile imzalanan İyi Niyet Bildirgesi, ESHOT’un Avrupa ve dünya ölçeğinde kalite standartlarına ulaşmasını hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu çalışmanın “Yeni Nesil Belediyecilik” vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Başkan Tugay'dan önemli mesajlar

Başkan Tugay, törende yaptığı konuşmada, ESHOT’un 81 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yol arkadaşlarımız, 1600’den fazla araçla, 430 hatta, her gün ortalama 300 bin kilometre yol yaparak, neredeyse 11 bin durakta hemşehrilerimize hizmet veriyor. Biz kurumumuzun bundan sonraki süreçte çok daha iyi hizmet vermesi için klasik yöntemlerin ötesinde bugün Avrupa ve dünya ölçeğinde başarısını ispatlamış bir modelle, kalitesini daha da artırması için bir çalışma içerisinde olacağız.”

KalDer’den destek

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, törende yaptığı konuşmada, EFQM modeli ve KalDer’in rehberliğinin önemine dikkat çekti. Ünlü, “Bu model, kurumlarımızın kalite performanslarını, sürekli olarak değerlendirme ve geliştirme ile ilgili fırsatları önlerine koyuyor” dedi.

Hedef: Avrupa Kalite Mükemmeliyet Belgesi

ESHOT, KalDer ile birlikte yürüteceği bu süreçte sürekli iyileşme çalışmaları yapacak ve EFQM modelini hayata geçirecek. Bu model ile Avrupa Kalite Mükemmeliyet Belgesi’ne başvurmayı hedefleyen ESHOT, hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde artırmayı planlıyor.

EFQM Modeli nedir?

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM), dünya genelinde bireylerin ve kuruluşların öğrenme ve gelişimlerini destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Yenilikçi yaklaşımlar ve veriye dayalı bilgi ile kaliteyi artırmayı amaçlar.