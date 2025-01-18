İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımı geliştirmek ve vatandaşlara kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmak için 2025 yılı bütçesinden 12 milyar 350 milyon TL’yi raylı sistem yatırımlarına ayırdı. Yıl boyunca Buca Metrosu’ndan İZBAN’a, tramvaydan metro hatlarının modernizasyonuna kadar birçok önemli proje hayata geçirilecek.

Dev projeler hayata geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tünel açma makineleriyle sürdürülen Buca Metrosu çalışmalarında 2025 yılı içinde tünel açma işlemlerini tamamlayarak istasyon kazılarına geçmeyi hedefliyor. Ayrıca sürücüsüz araçların kullanılması planlanan bu hat için ihale süreçleri de hız kazanacak.

İZBAN hattında yeni istasyonlar

Tramvay hattında kullanılmak üzere 22 yeni aracın imalatına başlanacak. Mevcut hatlar üzerindeki yenileme çalışmalarıyla toplu ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İZBAN hattına Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi istasyonları kazandırılacak. Ayrıca Koyundere ve Asarlık istasyonları için yapım ihalelerine çıkılacak.

Toplu ulaşımda konfor artacak

2025 yılı bütçesiyle, mevcut metro hatlarının modernizasyon çalışmaları da sürecek. Alt ve üst geçitlerle entegre bir ulaşım ağı oluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarla toplu ulaşımı daha konforlu, hızlı ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.