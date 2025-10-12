İzmir’de ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda yoğunluğu azaltmak, çevre dostu ve turistik bir alternatif sunmak amacıyla “bisiklet taksi” uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan önerge, Ekim ayı belediye meclisi gündemine alındı. Önergeyle birlikte İzmir’de “bisiklet taksi ile yolcu taşımacılığı” yapılmasının önü açılacak.

Üç tekerlekli bisikletlerle yolcu taşınacak

Planlanan sistemde üç tekerlekli, şoförlü bisikletler özellikle sahil şeritleri ve turistik bölgelerde hizmet verecek.

Hem şehir içi ulaşımda karbon salınımını azaltmayı hem de kent turizmine katkı sağlamayı hedefleyen proje, İzmir’e sürdürülebilir ulaşım anlamında önemli bir yenilik getirecek.

Meclise sunulacak önerge

13 Ekim 2025 Pazartesi günü toplanacak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylamaya sunulacak önerge şu ifadelerle yer aldı:

“Bisiklet Taksi Ulaşımına İlişkin Değerlendirme ve Gerekçe Raporu” 2025/615 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülmüş olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İdare adına bisiklet taksi ile yolcu taşımacılığı yapılmasına ilişkin **‘Bisiklet Taksi ile Yolcu Taşımacılığı İşletmeciliği Devir Sözleşmesi’nin görüşülmesi.’”

Hem çevreci hem turistik

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda karbon ayak izini düşürmeyi, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hareket etmeyi ve kent içi kısa mesafe ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda “bisiklet taksi” projesiyle yerli ve yabancı turistlerin şehir içi deneyimini zenginleştirmesi bekleniyor.

İzmir ulaşımında yeni dönem

Projeye ilişkin değerlendirmelerde, bisiklet taksi modelinin başlangıçta deneme uygulamalarıyla sahil bölgelerinde hizmete girmesi, sonrasında ise merkezi alanlara yayılması planlanıyor.

Uygulamanın onaylanması halinde İzmir, Türkiye’de bu sistemi uygulayan sayılı büyükşehirlerden biri olacak.