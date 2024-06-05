Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, üçüncü kez Erasmus Hareketliliği Karma Yoğun Programlar Projesi’ne (BIP) ev sahipliği yaptı. Hollanda Breda Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya Koblenz Üniversitesi, Portekiz Porto Politeknik Enstitüsü (ISCAP) ve Gürcistan Üniversitesi gibi önde gelen Avrupa üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen projede, öğrenciler çevrim içi derslerin ardından İzmir’de bir araya geldi. Türk tarım teknolojileri firması için hazırladıkları iletişim kampanyası büyük beğeni topladı.

11 ülkeden 41 öğrenci İzmir’de

Hollanda, Almanya, Portekiz, Rusya, Avustralya, ABD, Hindistan, Gürcistan, Ukrayna ve Macaristan'dan gelen 33 öğrenci ile 7 Yaşar Üniversitesi öğrencisi projeye katıldı. Öğrenciler, Prof. Dr. Huriye Toker, Prof. Dr. Özlem Alikılıç ve Breda Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Çağrı Sümengen tarafından verilen Kültürlerarası Pazarlama İletişimi dersinde eğitim aldı. Bu kapsamda, sürdürülebilir tarım teknolojileri üzerine çalışan Doktar şirketi için iletişim kampanyası geliştirdiler.

İzmir Valisi'ne ziyaret

Proje süresince İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ı ziyaret eden uluslararası öğrenciler, İzmir’e olan hayranlıklarını dile getirdi. Eğitim ve sosyal etkinlikleri bir arada deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, bu buluşmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Kültürel zenginlik ve eğitim

Kültürlerarası Pazarlama Erasmus ders projesi, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Efes Antik Kenti ve müze ziyareti, Karşıyaka şehir turu, Çeşme ve Seferihisar turlarıyla da öğrencilere kültürel bir zenginlik sundu. Öğrenciler, İzmir’in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Erasmus Hareketliliği Karma Yoğun Programlar Projesi (BIP), 11 ülkeden öğrencilere eğitim ve kültürel zenginlik sunarak büyük ilgi gördü.

Yabancı öğrenciler kampanya hazırladı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, üçüncü kez Erasmus Hareketliliği Karma Yoğun Programlar Projesi’ne (BIP) ev sahipliği yaptı. Hollanda Breda Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya Koblenz Üniversitesi, Portekiz Porto Politeknik Enstitüsü (ISCAP) ve Gürcistan Üniversitesi gibi önde gelen Avrupa üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen projede, öğrenciler çevrim içi derslerin ardından İzmir’de bir araya geldi. Türk tarım teknolojileri firması için hazırladıkları iletişim kampanyası büyük beğeni topladı.

Yeni iş birlikleri ve uluslararası projeler

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Toker, "Yaşar Üniversitesi'nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Erasmus öğrenci hareketliliği projesini başarıyla sürdürüyoruz. Avrupa üniversiteleri ile öğretim elemanı değişimi ve çift diploma programları için çalışmalar yaparak iş birliklerimizi genişletiyoruz. Anadolu Üniversitesi’nin Erasmus Değişim Etkinliği’ne katılarak deneyimlerimizi paylaştık ve ‘Kimseyi geride bırakma’ mottosuyla birlikte başarmanın önemini vurguladık” dedi.

İzmir’deki unutulmaz deneyim

İzmir’de gerçekleşen bu uluslararası proje, öğrencilere sadece eğitim değil, aynı zamanda eşsiz kültürel deneyimler de sundu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ı ziyaret eden öğrenciler, İzmir’in güzelliklerine hayran kaldıklarını ve bu projeye katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.