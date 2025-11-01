İzmir’in Çeşme ilçesinde, 25 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşme’de umut tacirlerine operasyon

İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 25 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

29 Ekim’de Alaçatı Mahallesi Bozalan mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide şüpheli hareketlerde bulunan iki kişiyi fark etti.

Yapılan kontrolde şahısların yabancı uyruklu M.A. (24) ve N.H. (28) olduğu ve göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.

25 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin bölgede yaptığı geniş çaplı aramada, yabancı uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca sahil kenarında yapılan incelemede, çalılıklar arasına gizlenmiş şasi numarası silinmiş bir bot motoru bulundu.

Göçmenlerin yapılan ilk sorgusunda, İstanbul’da ikamet ettikleri, 4 gün önce İzmir’e geldikleri, tanımadıkları kişiler tarafından bir araçla Çeşme’ye getirildikleri ve kimseye ödeme yapmadıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

2 organizatör tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

M.A. ve N.H., çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yetkililer, operasyonun kaçak göçmen geçişlerinin yoğunlaştığı bölgelerde sürdürülen denetimler kapsamında yapıldığını belirtti. Çeşme ve çevresinde son haftalarda artan yasa dışı geçiş girişimlerine karşı jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin koordineli çalıştığı bildirildi.