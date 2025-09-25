İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Motor arızası sonrası yardım istediler
Sahil Güvenlik Komutanlığı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini ve yardım talebinde bulunulduğunu belirtti. Yardım çağrısının ardından, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.
37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen lastik botu bulduktan sonra içerisindeki 37 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı. Ekipler, göçmenleri alarak denizden uzaklaştırıp karaya güvenli bir şekilde ulaştırdı.
Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.