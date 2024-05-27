İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladığı saldırıya tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Filistin'e destek vermek amacıyla kurdukları "Kampüste İntifada" çadırlarıyla yaşanan trajediye dikkati çeken İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genç Düşünce Fikir Sanat ve Medeniyet Topluluğu üyesi gençler, nöbetlerinin 17'nci gününde kampüs yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş öncesi rektörlük binası önünde toplanan gençlere, akademik ve idari personel de destek verdi.

Pankartlarla yürüyüşe gelen gençlere desteklerini ifade eden İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Dursun, İsrail'in asrın en büyük soykırımı karşısında asla sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Dursun, "Asrın en büyük soykırımının yaşandığı Filistin'de katiller sürüsü Refah'ı bombaladı. Çok şehitlerimiz var. İKÇÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler olarak dünya insanlığının vicdanında derin bir şekilde kanatan bu olayı protesto etmek için bu kutlu yürüyüşü planlayarak safımızı belli ettik." ifadesini kullandı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Büşra Başak Kaplan, gençler olarak insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birine karşı sessiz kalmadıklarını belirtti.

Gazze ve Filistin çadırında nöbetlerine devam ettiklerimi, İsrail ürünlerini boykotu içeren dilekçeler topladıklarını ifade eden Kaplan, "Sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Zulüm kimden gelirse kime yapılırsa yapılsın karşısında olmak insanlık gereğidir. Gazze'de masum çocuklar, kadınlar, gençler katlediliyor. Dünya buna sessiz kalıyor. Adalet ve barış talebimiz sadece bugünün meselesi değil, yarınlarımız için de hayati öneme sahiptir. Geleceğimizi, barış, adalet ve insan haklarına saygı temelinde inşa etmek istiyoruz. Yaşanan katliamı durdurması için uluslararası topluma haykırıyoruz. İnsanlık, adalet ve barış için sesimizi yükseltmeye devam edelim. İKÇÜ öğrencileri olarak her zaman mazlumun yanında olacağız. Unutmayalım sessiz kalan zulme ortak olur. Zulme ortak olmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ellerinde pankartlarla rektörlük önünden Gazze'ye destek sloganları atarak yerleşke içinde yürüyüşe geçen grup, Filistin destek çadırlarında eylemlerini sonlandırdı.