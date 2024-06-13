İzmir'de düzenlenen bir operasyon kapsamında gümrük kaçağı malzemeler ve sağlıksız koşullarda üretilen vücut geliştirme hormon ilaçları ile kilo aldırıcı ve kilo verdirici ilaçlar ele geçirildi. Operasyonda ünlü markaların sahte ambalajlarını kullanarak bu ürünleri satan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirildi. 11 Haziran'da İzmir'in Konak, Buca, ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 3 adrese operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon kapsamında evlerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda yaklaşık piyasa değeri 5 milyon TL olduğu düşünülen şu malzemeler ele geçirildi:

44 bin 310 sahte vücut geliştirme hapı

2 kilo 660 gram toz testosteron ham maddesi

13 bin 545 paketleme malzemesi

Bin 290 farklı boyutlarda şişeli ilaç

1,75 litre sıvı ham madde

10 kapak aparatı

Beher, şırınga gibi imalat malzemeleri

1 kompresör

Şüpheliler ve yasal işlemler

Operasyon sonucunda O.A., S.A., A.K., ve H.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte ilaçların özellikle müsabakalara hazırlanan vücut geliştirme sporcularına ve amatör olarak fitness yapanlara kargoyla Türkiye'nin her noktasına gönderildiği belirlendi. Şüphelilerden H.A.'nın 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. H.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler işlemleri sonrası serbest bırakıldı.