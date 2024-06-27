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Çalışma kapsamında Buca'da bir oto kurtarıcıda yapılan aramada 19 kilo 315 gram skunk ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, oto kurtarıcı da 19 kilo 315 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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