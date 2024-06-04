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9 şüpheli sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanan 155 kişiye işlem yapıldı.

Operasyonun yapıldığı adreslerde 13 kilogram esrar, 711 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 146 gram sentetik uyuşturucu, 11 ruhsatsız tabanca ve 17 tabanca şarjörü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Mayıs arasında Bergama, Bornova, Buca, Foça, Kemalpaşa, Ödemiş ve Urla'da düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliyi tutuklama kararı aldı.

İzmir'de 7 ayrı ilçede çok sayıda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

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