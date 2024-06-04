İzmir'de 174 yıl hapis cezası bulunan çocuk yakalandı İzmir'de 174 yıl hapis cezası bulunan çocuk yakalandı

İzmir'de 7 ayrı ilçede çok sayıda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Mayıs arasında Bergama, Bornova, Buca, Foça, Kemalpaşa, Ödemiş ve Urla'da düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliyi tutuklama kararı aldı.

Operasyonun yapıldığı adreslerde 13 kilogram esrar, 711 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 146 gram sentetik uyuşturucu, 11 ruhsatsız tabanca ve 17 tabanca şarjörü ele geçirildi.

A A 20240604 34770615 34770614 I Z M I R D E K I U Y U S T U R U C U O P E R A S Y O N L A R I N D A Y A K A L A N A N 9 S U P H E L I T U T U K L A N D I

9 şüpheli sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanan 155 kişiye işlem yapıldı.

Editör: Engin Keskin