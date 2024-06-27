İzmir’in Buca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda oto kurtarıcıda 19 kilo 315 gram skunk ele geçirildi. Üç şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu çalışmalar kapsamında Buca ilçesinde bir oto kurtarıcıya baskın yapıldı ve 19 kilo 315 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.