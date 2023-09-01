İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
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Aramalarda 35 kilo 67 gram skunk, 15 bin 318 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin lira ele geçirdi, K.G, G.S.D, S.G, B.G. ve H.Y'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.