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Bu kapsamda Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1,5 kilogram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi.

Ordu'da denizde çıkan hortumun içinden geçen balıkçılar o anları anlattı

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyon da 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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