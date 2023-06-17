Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan bir bilgi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 310 gram esrar, 21 adet içime hazır skunk maddesi, 61 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.