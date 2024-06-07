"Bağda Kalıntı Önleme Projesi" kapsamında düzenlenen tarla günü etkinliğinde, salkım güvesi zararlısına karşı feromon tuzakları dağıtıldı. Bu etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024-2026 yılları arasında yürütülecek projenin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Feromon Tuzakları ile Biyoteknik Mücadele

Menderes İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde bağ üretim alanlarının tamamında kullanılmak üzere 55 üreticiye, toplam 555 dekar alan için 33.500 adet feromon tuzağı dağıtıldı. Feromon tuzakları, bağların en önemli zararlılarından biri olan Salkım Güvesi'ne (Lobesia botrana) karşı biyoteknik mücadele yöntemi olarak kullanılacak.

Düzenlenen törene İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kürşad Battal Sevim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Menderes İlçe Müdürü Gülsev Pınar Öner ve diğer kurum personeli katıldı. Törende konuşan İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in üzüm üretimindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"İzmir, 2023 yılı TÜİK verilerine göre toplam 101.146 dekar üzüm üretim alanı ve yaklaşık 90.983 ton üretim miktarı ile Türkiye'de %3 üretimle 6. sırada bulunuyor. Bağ Salkım Güvesi’nin önceden tespit edilmesi ve verim kayıplarının önlenmesi amacıyla feromon tuzaklarının kurulumu oldukça önemli. Bu sayede ilaç kalıntısı olmadan, daha kaliteli ürünler elde edebilir ve üreticinin gelirini artırabiliriz. Ayrıca, biyoteknik mücadele yöntemiyle doğaya ve çevreye zarar vermeden üzüm üretimini sürdürebiliriz."

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu projesi, 364.815 TL bütçesi ile destekleniyor. Projenin amacı, insan sağlığına yönelik risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. İl Müdürü Şahin, tüm üreticilerin bu projeye destek vermesinin önemini vurguladı ve her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek bereketli bir sezon diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğa dostu biyoteknik mücadeleye verdiği destekle, Türk üzümünün dünya pazarında ilaç kalıntısı ile anılmasına izin verilmeyecek. Bu tür projelerle, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hem üreticilere hem de çevreye duyarlı uygulamaları teşvik ederek, tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.