İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları tespit edilen 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Ö.Y., B.Y., O.B., S.K., A.Y., G.T., T.B. ve İ.K. isimli şüpheliler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 3 Temmuz günü gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 33 dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 21 av tüfeği kartuşu ve 90 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 10 bin 140 TL, 830 dolar, 100 euro ve ziynet eşyasına da el konuldu.

Yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında kurtarılan 10 yabancı uyruklu kadın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu olay, İzmir'de yabancı kadınları fuhşa zorlayan çetenin çökertilmesiyle sonuçlandı, 5 şüpheli tutuklandı.