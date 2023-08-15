Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve %14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve %4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri, 91 konut ile Tunceli oldu.





İzmir’de bin 257 konut ilk defa satıldı



İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 azalarak bin 257 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %24,2 oldu.





İzmir’de 3 bin 946 konut el değiştirdi



İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,1 artarak 3 bin 946 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %75,8 oldu.





İzmir’de ipotekli konut satışları 666 olarak gerçekleşti



İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,5 azalarak 666 oldu. Temmuz ayında satışı yapılan konutların %12,8’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.





İzmir’de Temmuz ayında yabancılara 68 konut satıldı



İzmir’de Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %36,0 artarak 68 oldu.

Ülkemiz genelinde yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,9 azalarak 2 bin 801 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satışlarında Buca birinci



İzmir'de 2023 Temmuz ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 623 konut satılırken Buca’yı 434 konut satışı ile Karşıyaka ve Torbalı, 430 konut satışı ile Menemen, 397 konut satışı ile Karabağlar, 331 konut satışı ile Bornova, 279 konut satışı ile Çiğli, 278 konut satışı ile Konak ve 190 konut satışı ile Bayraklı takip etti.



