İzmir, 3 Ocak 2025 Cuma günü yağışlı bir hava ile karşı karşıya kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün saatlik tahminlerine göre, gün boyunca aralıklarla yağmur etkili olacak.

Sabah saatlerinden itibaren yağış başlıyor

09.00 - 12.00: Hava sıcaklığı 13°C olacak ve yağmur bekleniyor. Nem oranı %81 seviyelerinde. Rüzgarın ortalama hızı 13 km/sa, maksimum hızı ise 23 km/sa olarak tahmin ediliyor. İzmir'de aralık yağışı yetersiz kaldı

12.00 - 15.00: Sıcaklık 16°C’ye yükselirken yağış devam edecek. Nem oranı %74’e düşse de rüzgarın etkisi artacak. Rüzgarın ortalama hızı 17 km/sa, maksimum hızı 29 km/sa olarak ölçüldü.

Öğleden sonra ve akşam hava durumu

15.00 - 18.00: Sıcaklık tekrar 13°C’ye düşerken yağmur devam edecek. Nem oranı %85 olacak. Rüzgar hızı ortalama 12 km/sa ve maksimum 29 km/sa seviyelerinde hissedilecek.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C, nem oranı ise %90 olacak. Yağış devam ederken rüzgarın hızı 12 km/sa, maksimum 22 km/sa olacak.

21.00 - 24.00: Gece saatlerinde sıcaklık 11°C’ye düşerken, nem oranı %95 ile zirveye çıkacak. Rüzgarın ortalama hızı 13 km/sa, maksimum hızı ise 22 km/sa seviyesinde olacak.

Vatandaşlara uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca etkili olacak sağanak yağış ve yüksek nem oranına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Rüzgar hızının zaman zaman artacağı için özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Sürücüler, yağış nedeniyle oluşabilecek kaygan zemin ve görüş mesafesi düşüklüğü gibi durumlara karşı dikkatli olmaya çağrıldı. Ayrıca, ani sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.