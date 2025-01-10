Yarın İzmir, yağmurlu havaların etkisi altına girmeye hazırlanıyor! Hafta sonları sıkça görülen yağmur, bu hafta da “Ben geldim!” diyerek şehri yeniden ıslatacak.

Cumartesi günü hafif yağmur başlıyor

Cumartesi günü hava genellikle bulutlu olacak, ancak öğleden sonra yağmur kendini hafif şekilde gösterebilir. Yağmur, günün ilerleyen saatlerinde İzmir’in bazı bölgelerinde etkisini artırabilir.

Pazar günü yağmur etkisini artırıyor

Pazar günü yağmur, daha geniş bir alanda etkili olmaya başlayacak. Bölgesel olarak yağışlar daha belirgin hale gelirken, şehrin birçok yerinde yağmur bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü yağmur nazlanacak

Pazartesi ve Salı günleri, yağmur daha nazlı bir şekilde devam edecek. Bir ara yağacak, sonra duracak ve hatta güneşin yüzünü göstermesi mümkün. Ancak yağmur, bu günlerde de tam olarak gitmeyecek ve zaman zaman kendini hatırlatacak.

Çarşamba günü yağmur etkisini kaybediyor

Çarşamba gününden itibaren yağmurun etkisi azalmaya başlayacak. Ancak, hala birkaç damla yağış olabilir. Yağmur tamamen çekilmeden önce bir süre daha kendini hissettirecek.

Rüzgar ve sıcaklık durumu

Rüzgar açısından rahat olabilirsiniz. Hafif bir esinti dışında önemli bir rüzgar beklenmiyor. Sıcaklık ise Çarşamba gününe kadar 16-18 derece civarında seyredecek. Ancak hafta ortasında bir sıcaklık düşüşü yaşanabilir, bu yüzden soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda var.