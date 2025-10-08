Yeraltı dünyasında “Cehennem Necati” olarak tanınan Cehennem Melekleri motosiklet çetesinin lideri Necati Coşkun Arabacı, İzmir’de gözaltına alındı.

İddialara göre Arabacı, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’teki eğlence mekanlarından haraç toplatıyor, ismini kullanarak işletmeleri tehdit eden çete üyeleri aracılığıyla bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyordu.

Sırbistan dönüşü İzmir’de yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Necati Arabacı, geçtiğimiz pazar günü Sırbistan’dan İzmir’e dönüşü sırasında Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Arabacı hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli yağma” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Arabacı’nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Almanya’da başladı, Türkiye’de büyüdü

Almanya’nın Köln kentinde doğan, aslen Konya Beyşehirli olan Necati Coşkun Arabacı (53), 1990’lı yıllarda bar fedailiği yaptığı dönemde yeraltı dünyasına adım attı.

Kısa sürede Almanya’daki Cehennem Melekleri (Hells Angels) grubunda yükselen Arabacı, 2002’de düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Gasp, insan kaçakçılığı ve suç örgütü kurmak suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevindeyken kendini tutuklayan başsavcıya suikast planladığı da tespit edildi.

2007’de Almanya’dan “bir daha dönememek” şartıyla sınır dışı edilen Arabacı, Türkiye’ye gönderildi.

Çeşme ve Bodrum’da yeniden sahnede

Türkiye’ye döndükten sonra uzun süre sessiz kalan Arabacı’nın, son yıllarda Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi turizm merkezlerinde yeniden ortaya çıktığı belirtiliyor.

İddialara göre, çete üyeleri bu bölgelerdeki gece kulüplerinden, restoranlardan ve beach işletmelerinden “koruma bedeli” adı altında haraç toplamaya başladı.

Bu iddiaların ardından emniyete çok sayıda şikâyet dilekçesi ulaştı.

Europol raporunda yer aldı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol’ün son raporunda, Cehennem Melekleri örgütünün Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan ve Güney Avrupa’da yeniden etkinleştiği belirtiliyor.

Raporda, örgütün faaliyet alanları arasında;

Organize hırsızlık,

Adam yaralama ve cinayet,

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı,

Fuhuş amaçlı insan ticareti

yer alıyor.

Rapora göre, örgüt Türkiye’de özellikle turizm bölgeleri üzerinden para aklama ve uyuşturucu dağıtımı yapıyor.

Lüks hayatla gençleri cezbediyorlar

Emniyet kaynaklarına göre, çete üyeleri lüks araçlar, motosikletler ve gece hayatı üzerinden gençleri etkileyerek örgüte kazandırıyor.

Gençlere motosiklet hediye edildiği, partilerle “aidiyet” duygusu kazandırıldığı belirtiliyor.

İzmir ve İstanbul merkezli yapılanmanın son dönemde yeniden güç kazandığı, uyuşturucu ve yasa dışı para tahsilatı ağının Ege kıyılarına kadar uzandığı ifade ediliyor.

Önce Sarallar, şimdi kendi ağı

Geçmişte adı Sarallar suç örgütü ile de anılan Necati Arabacı, geçtiğimiz aylarda Slovakya’da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından ülkeyi 30 gün içinde terk etme şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türkiye’ye dönüşüyle birlikte yeniden gündeme gelen Arabacı’nın, “Ege yapılanması” kurduğu iddia ediliyor.