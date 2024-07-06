Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir restoranı arayarak kendisini turizmci olarak tanıtan Murat Ç. (51), büyük bir turist kafilesi için rezervasyon yaptırdı. Antep baklavası isteyerek işletme sahibine, kendi numarasını tatlıcı olarak verdi ve 59 bin TL'lik sipariş aldı. Rezervasyon günü geldiğinde ne tatlılar ne de turist kafilesi geldi. Restoran sahibi H.A., dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu.

JASAT'ın hızlı operasyonu

İhbar üzerine harekete geçen JASAT timleri, Murat Ç.'nin kimliğini belirleyip İzmir'de yakaladı. 24 saat içinde Denizli'ye getirilen şüpheli, adliyeye sevk edilirken "Neden dolandırdınız?" sorusuna "Hak ettikleri için dolandırıyorum" cevabını verdi. Murat Ç.'nin banka hesabı sahibi ve suç ortağı İsmail Y. de tutuklandı.

Murat Ç.'nin 25 ilde 35 yakalama kararı ve 40 ilde 97 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca, Diyarbakır merkezli 'Alo Tatil Operasyonu'nda örgüt lideri olarak yakalandığı ortaya çıktı. İkili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.