İzmir'in dört bir yanında alevlerle mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının etkisiyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Menemen ve Foça'da çıkan yangınlar kontrol altına alınırken, Kemalpaşa, Bayraklı, Bayındır ve Urla'daki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

4 ilçede yangın kontrol altına alınamadı

İzmir’in menziline ulaşan Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'eyyam-ı bahur', kentte yangın riskini artırdı. Şu an itibarıyla:

Kemalpaşa : Ormanlık alanda başlayan yangına ekipler hızla müdahale ediyor. Yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediliyor.

: Ormanlık alanda başlayan yangına ekipler hızla müdahale ediyor. Yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediliyor. Bayraklı : Doğançay Mezarlığı'nın üzerindeki ormanlık ve makilik alanda alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

: Doğançay Mezarlığı'nın üzerindeki ormanlık ve makilik alanda alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bayındır : Yeşilova Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında, hayvan damlarını koruma amaçlı söndürme çalışmaları sürüyor.

: Yeşilova Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında, hayvan damlarını koruma amaçlı söndürme çalışmaları sürüyor. Urla: Yağcılar bölgesindeki ormanlık alanda başlayan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Menemen ve Foça'da kontrol sağlandı

Menemen ve Foça'da, cezaevi arkasındaki makilik ve otluk alanda çıkan yangınlar, yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 22 araç ve 114 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.