İzmir'de Yangınla Mücadelede Yeni Adımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı geliştirdiği ‘erken müdahale’ sistemini genişletiyor. Özellikle orman köylerinde yaşayan muhtarlara yönelik temel yangın eğitimleri veriliyor ve beş ton kapasiteli su tankerleri dağıtılıyor. Haziran ayında başlayan bu eğitimler, Seferihisar ve Urla'da devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yangınların iki kat arttığı Urla'da, toplam 434 yangın yaşandı.

Muhtarların gönüllü katılımı

Orman yangınlarıyla mücadelede muhtarların eğitimi büyük önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimler, Temmuz sonuna kadar tamamlanacak. Yarımada bölgesinde ise Seferihisar ve Urla'dan sonra Karaburun’da eğitimler sürecek.

Acil durum haritası çalışmaları

Urla Yerel Hizmet biriminde başlayan çalışmada, muhtarlara "Temel Yangın Güvenliği" eğitimi verildi. Eğitmen Cihan Varoğlu’nun sunumu ile başlayan eğitimde, muhtarlar kendi deneyimlerini de paylaştı. İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, muhtarları köylerinin acil durum haritasını çıkarmaya davet etti. Bu haritalar, yangın sırasında hızlı müdahale ve su temininde büyük önem taşıyor.

Pratik eğitim ve halkın katılımı

Teorik eğitimin ardından, Urla Meydanı’nda traktöre bağlı su tankeri ile pratik eğitim verildi. Muhtarlar, tankerin kullanımı, hortum açma ve yangına müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi. Eğitim, meydanda bulunan Urlalılar tarafından da büyük ilgi gördü. Bu sayede muhtarlar, köylerindeki orman gönüllüleriyle bilgi paylaşarak İzmir İtfaiyesi’ne destek olacak.