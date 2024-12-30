İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), yaratıcı sektörlerde Yapay Zeka’nın dönüştürücü potansiyelini keşfetmek ve kadın girişimcilerin gücünü artırmak için önemli bir adım atıyor. İzmir Mimarlık Merkezi’nde 11 Ocak 2025’te gerçekleşecek seminer, sektör profesyonellerini bir araya getirerek yenilikçi çözümler ve iş birlikleri için platform sunacak.

Yapay Zeka’nın mimarlık ve tasarımdaki rolü

Seminerin ilk bölümünde, Yapay Zeka’nın mimarlık ve tasarım sektöründeki iş süreçlerini nasıl dönüştürdüğü ele alınacak. Bu teknolojinin iş verimliliğini artırdığı, yeni girişim fırsatları yarattığı ve yaratıcı sektörlerdeki etkisi gerçek proje örnekleriyle aktarılacak. Katılımcılar, Yapay Zeka uygulamalarını kendi iş süreçlerine entegre etme yöntemlerini öğrenme fırsatı bulacak. Bu süreçte, girişimci kadınların deneyimleri de paylaşılacak ve ilham verici bir atmosfer sağlanacak.

İş birliklerine kapı aralanıyor

Etkinliğin ikinci bölümünde düzenlenecek B2B görüşmeleri, katılımcılara projelerini tanıtma ve yeni iş ortaklıkları geliştirme fırsatı sunacak. Bu oturum, yaratıcı sektörlerde sürdürülebilir iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Kadın girişimciliğine yenilikçi bir destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı teması olan “Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı” çerçevesinde yürütülen bu proje, özellikle mimarlık ve tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin gelişimine odaklanıyor. Proje kapsamında 25 kadın girişimciye mentorluk ve eğitim desteği sunuluyor.

Kadın girişimciler ile fark yaratmak

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, etkinliğin İzmir’in yaratıcı sektörler için cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacağını belirtti. Güneş, “Yapay Zeka’nın sunduğu fırsatları değerlendirerek kadın girişimcilerimizin küresel pazarlarda fark yaratmalarını hedefliyoruz. Bu etkinlik, İzmir’in yaratıcı sektörlerdeki lider konumunu güçlendirecek” dedi. Etkinlik, BASİFED üyesi dernekler, Mimarlar Odası İzmir Şubesi üyeleri ve yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren tüm profesyonellere açıktır.