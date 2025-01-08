İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanlarının maaş ödemeleri ve sosyal haklarıyla ilgili sorunlar nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemi, kentin birçok noktasında hizmetlerin aksamasına neden oldu. Konak ilçesi, özellikle çöp toplama hizmetlerinin durmasıyla dikkat çekti.

Eylemin kapsamı genişledi

Dün başlayan iş bırakma eylemi, bugün de devam etti. Sabah saatlerinde otobüs şoförlerinin 06.00-07.00 arasında sefere çıkmamasıyla başlayan eylem, gün içinde İZELMAN bünyesindeki kreş, otopark görevlileri ve temizlik işçilerinin de katılımıyla büyüdü.

"Kordon'a yakışmayan bir durum"

Eylem nedeniyle Konak'ta çöpler toplanmadı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon gibi yoğun bölgelerde çöp kutularının taşarak kaldırımları kapladığı görüldü. Bölge sakinleri ve esnaf duruma tepkili.

Kordon'da bir restoranda çalışan Erhan Göl, çöp yığınlarının kötü kokuya neden olduğunu ve müşteri şikayetleri aldıklarını belirterek, "Kordon'a yakışmayan bir durum. Umuyoruz ki en kısa sürede çözüme ulaşılır" dedi.