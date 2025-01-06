İzmir'de 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının oranlarına ilişkin veriler açıklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kazaların büyük çoğunluğu (%63) gündüz saatlerinde gerçekleşti.

En yüksek oran motosiklet kazalarında

Kazaların türüne göre yapılan detaylı incelemelerde, %53 ile motosiklet kazaları en yüksek oranı oluşturdu. Bu kazaları, %21 oranında yaya kazaları ve %26 ile diğer kaza türleri izledi. Gece saatlerinde ise en fazla kaza türü yandan çarpma (%37) ve arkadan çarpma (%11) olarak kaydedildi.

Kaza türleri içinde dikkat çekici bir diğer oran ise, ışık ihlali sonucu meydana gelen kazalardı. Bu ihlallerin %4'ü gece vakti yaşanırken, kavşak ihlalleri ise %17 ile önemli bir oran teşkil etti.

Yaya geçitlerinde dikkat önemli

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi için sürücülerin özellikle motosiklet kullanırken ve yaya geçitlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ışık ve kavşak ihlallerine karşı daha sıkı denetimler yapılacağını duyurdu.

Trafik kazalarının azaltılması ve yaralanmaların önlenmesi adına yapılan bu tür analizler, ilgili kurumların alacağı önlemler için de yol gösterici nitelikte. İzmir'de trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.