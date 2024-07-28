İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez temizliği sırasında Pasaport İskelesi yakınlarında kıyıya vuran hasta bir Caretta carettayı kurtararak tedavi altına aldı.

Başarılı kurtarma operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez temizliği sırasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaralı Caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağasını kurtardı. Pasaport İskelesi yakınlarında hasta ve halsiz bir şekilde bulunan deniz kaplumbağası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Küçük Hayvan Polikliniği’ne getirildi.

Tedavi süreci

30 kilogram ağırlığındaki yetişkin dişi deniz kaplumbağası, veteriner hekimler tarafından gözetim altında tedaviye alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Hayvan Polikliniği’nde görevli Veteriner Hekim Burak Şen, kaplumbağanın durumu hakkında şu açıklamaları yaptı: “Çok bitkin bir şekilde bulduğumuz deniz kaplumbağasında iç ve dış parazit tespit ettik. İlk tedavisini yaptık ve serum uyguladık. Kabuğunu sık sık nemlendirerek kurumasını önlüyoruz. Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz. Durumu ilk geldiği güne göre çok daha iyi. Daha da iyi olacağını umuyoruz.”

Gelecekteki planlar

Deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar İzmir İl Müdürlüğü tarafından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) nakledilecek. Bu nakil, kaplumbağanın tamamen iyileşmesi ve doğal yaşamına geri dönmesi için önemli bir adım olacak.