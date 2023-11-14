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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarında yürütülen soruşturma sonucu yasadışı bahis oynatıldığını tespit etti. Şüphelilerin güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edindikleri ve yasa dışı bahiste paranın nakline banka hesapları üzerinden aracılık ettikleri belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli geçen 10 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, 112 bin 900 lira, 650 euro ve 50 sterline el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.