İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.V.'nin bu faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirildi

Ekipler, A.V.'nin evine düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, tabanca sürgüsü, 2 av tüfeği, 10 şarjör ve 538 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatın, yasa dışı ticarette kullanılmak üzere saklandığı belirtildi.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan A.V., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.