İzmir’de hayvan hakları savunucuları, Ağustos 2024’te yürürlüğe giren ve sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasaya karşı Karşıyaka’da bir araya geldi. Karşıyaka İZBAN önünde toplanan grup, sloganlar atarak yürüdü ve yasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulundu.

Hayvan hakları savunucuları Karşıyaka’da buluştu

İzmir’de hayvan hakları savunucuları, Ağustos 2024’te yürürlüğe giren ve sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasaya karşı Karşıyaka’da bir araya geldi. Karşıyaka İZBAN önünde toplanan grup, sloganlar eşliğinde yürüyerek yasaya tepki gösterdi.

Basın açıklaması yapıldı

Eylem sırasında İzmir Hayvan Hakları Savunucularından Avukat Bilge Berk, bir basın açıklaması okudu. Berk, yasanın iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hayvanların hak ve özgürlüklerini ihlal eden bu katliam yasasına karşıyız. Yıllardır var olan birlikte yaşam kültürümüz yok sayılıyor" dedi.

Yasanın hukuka aykırı olduğu vurgulandı

Avukat Bilge Berk, 7527 sayılı Kanun’un Anayasa’nın 2. maddesiyle güvence altına alınan hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Kanunun belirsiz ifadeler içerdiğini ve keyfi uygulamalara yol açabileceğini ifade eden Berk, “Bu düzenleme, hukuki öngörülebilirlik ilkesini ihlal etmektedir” dedi.

Veteriner hekimler için de tepki gösterildi

Berk, veteriner hekimlerin hayvanları öldürmeye zorlanmasının meslek etiğine aykırı olduğunu belirtti. "Veteriner hekimlik yemini, hayvanların yaşam hakkını korumayı esas alır. Bu düzenleme, meslek kurallarına açıkça aykırıdır" diye konuştu.

“Kan kokan yasayı iptal etmeye çağırıyoruz”

Basın açıklamasında, Ankara Polatlı’da yavru bir köpeği öldüren failin, "Devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için" dediği hatırlatıldı. Berk, “Bu yasa, şiddeti ve hayvanlara yönelik nefret suçlarını teşvik etmektedir. Anayasa Mahkemesi’ni, hukukun ve vicdanın gereğini yerine getirerek bu düzenlemeyi iptal etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.