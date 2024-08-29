İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKUpİzmir) çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Paydaş Katılım Çalıştayı, İzQ İnovasyon Merkezi'nde toplandı. Çalıştayda, İzmir'in ulaşım politikalarının geliştirilmesi için disiplinler arası bir yaklaşım gerektiği vurgulandı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Mali İş Birliği IPA II (2014-2020) döneminde başlatılan SKUpİzmir kapsamında düzenlenen bu çalıştayda, kentteki hareketlilik gereksinimleri, gelecek planlaması ve çözüm önerileri ele alındı. Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Alver, Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Tolga Çilingir, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Kubilay Atlay, AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Dr. Göktuğ Kara ile kamu ve özel sektörden temsilciler katıldı.

Yıldırım: “Geniş katılım umudumu artırıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, ulaşımdaki değişim ve zorluklara dikkat çekerek, “Geniş katılımın olması, doğru çözümleri bulmak için umudumu artırıyor. Artık tek başına çözüm üretmek yeterli olmuyor, tüm paydaşlarla birlikte çalışarak en iyi sonuçları elde etmeliyiz” dedi.

Alver: “Bu dönemde şanslıyız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Alver, “Ulaşım problemlerine bütüncül bir yaklaşım sergilemeliyiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın vizyonu, iyi veri setleri ve teknolojiyi kullanarak uzun vadeli çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Bu şanslı bir dönem” şeklinde konuştu.

Çilingir: “Titizlikle yaklaşmalıyız”

SKUpİzmir Projesi’nin dört ana bileşeni olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Tolga Çilingir, projenin insan odaklı ve erişilebilirliği artıran bir yapıda olduğunu vurguladı. Çilingir, “Projenin başarılı olması için dikkatli ve titiz bir çalışma gerekmektedir” dedi.

Atlay: “İş birliklerini destekliyoruz”

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Kubilay Atlay, sürdürülebilir ulaşım planlarının desteklenmesi ve yeni iş birlikleri için fırsatların değerlendirileceğini belirtti.

“İzmir’in cesur yaklaşımı ilgimizi çekti”

AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Dr. Göktuğ Kara, İzmir’in zorluklardan kaçınmayan yaklaşımının AB ile iş birliğini derinleştirdiğini söyledi.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKUp) nedir?

SKUp, kentin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, hareketlilik gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanan stratejik bir plandır. İnsan odaklı, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini artıran, disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülen bu plan, yüksek düzeyde iş birliği ve şeffaflık ilkesine dayanır.