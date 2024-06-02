İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla başlattığı “Hızlı Eylem Planı” kapsamında bozuk yolların onarımı için çalışmalara başladı. Halktan gelen talepler doğrultusunda başlatılan bu çalışmalar, Başkan Tugay’ın talimatıyla kurulan özel ekipler tarafından yürütülüyor. İzmir’in dört bir yanında asfalt yama, parke tamiri ve asfalt serim işlemleri yapılıyor.

Özel ekipler bozuk yolları onarıyor

Başkan Tugay’ın direktifleriyle İZBETON A.Ş. bünyesinde kurulan özel ekipler, İzmir genelinde yoğun şikayet konusu olan bozuk yolları onarmak için çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında asfalt serimi, yama, sathi kaplama ve parke taşı döşeme çalışmaları yapılarak yollar güvenli hale getiriliyor.

İZBETON’dan yoğun mesai

İZBETON bünyesinde 14 asfalt yama ekibi, 6 asfalt serim ekibi, 7 parke tamir ekibi ve 6 altyapı ekibi, İzmir’in dört bir yanında vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, ana caddeler, sokaklar ve önemli yol bağlantılarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Trafik konforu ve yaya güvenliği artıyor

İZBETON A.Ş. İnşaat Mühendisi Sare Çetin, Başkan Tugay’ın göreve başlamasının ardından trafiğin ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde çalışmaları artırdıklarını belirtti. Çetin, “Amacımız, yaşamın ve ticaretin yoğun olduğu yerlerde, vatandaşlarımızı rahatsız eden yol sorunlarını gidererek trafik konforunu ve yaya güvenliğini artırmak” dedi.

Kemeraltı’nda altyapı ve üstyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Tarihi çarşının altyapısını ve aydınlatmasını yenileyen ekipler, Kurban Bayramı öncesinde 863 Sokak ve Kestelli Caddesi’ndeki çalışmaları tamamlayarak yaz sezonuna hazır hale getirmeyi planlıyor.

2024 hedefi: 500 bin ton asfalt

Nisan ve Mayıs aylarında İzmir genelinde 24 bin 500 ton asfalt serimi tamamlandı. Sare Çetin, 2024 yılı sonuna kadar hedeflerinin 500 bin ton asfalt serimi olduğunu ayrıca 294 yerleşim yerinde parke çalışması planladıklarını açıkladı. Şu ana kadar 22 yerleşim yerinde 81 bin metrekare parke çalışması tamamlandı.

Gelen talepler bir bir karşılanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan gelen bildirimler ve Hemşehri İletişim Merkezi’ne (HİM) gelen şikayetler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, şu an 18 bin 755 yama talebi ve 110 kilometre altyapı talebi üzerinde çalışıyor. Çalışmalar, kentteki yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların beklentilerini karşılamak amacıyla hızla devam edecek.