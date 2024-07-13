İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde şiddetli yağmur sırasında su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın yaşamını yitirmesi Denizli’de büyük üzüntü yarattı. Olayın ardından İnanç Öktemay’ın cenazesinin Pamukkale ilçesinde defnedileceği ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un kuzeni olduğu öğrenildi.

Olay nasıl olmuştu?

Yaşanan trajedi dün akşam saatlerinde Alsancak semtinde meydana geldi. Şiddetli yağışın cadde ve sokakları göle çevirdiği sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44), yol üzerindeki su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapıldılar. Olay yerindeki kaçak elektrik akımı nedeniyle kurtarma çalışmaları zorlu geçti. Sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Deniz ve Öktemay, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.

Pamukkale'de defnedilecek

İnanç Öktemay’ın cenazesinin Denizli’nin Pamukkale ilçesinde defnedileceği belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un ise İnanç Öktemay’ın teyzesinin oğlu olduğu bilgisine ulaşıldı.