İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan elektrik faciası sonrası soruşturma tamamlandı ve 42 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 13 sanık tutuklu bulunurken, ceza talebi mahkemeye sunuldu.

12 Temmuz 2024 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde, sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetti. Bu trajik olayın ardından başlatılan soruşturmada, elektrikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve çeşitli ihmal durumlarının yaşandığı tespit edildi.

İddianamede, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan’ın aralarında bulunduğu toplam 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklardan 13’ü hali hazırda tutuklu bulunuyor.

Olay sonrası yürütülen soruşturmada, 35 şüpheliden 33’ü yakalanmış, 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve bunlardan 14’ü tutuklanmıştı. Bilirkişi raporuna göre, olayda 5 şüphelinin daha ihmalinin bulunduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bu kişilerden 3’ü yakalanmış, diğer 2’sinin ise yurt dışında veya sağlık durumlarının sebep olduğu gecikmeler nedeniyle yakalanamadığı ifade edilmiştir.

Şüpheliler, ifadelerinde elektrik kablosunun yüzeye yakın olduğunu, koruyucu borunun kesildiğini ve gerekli malzemenin bulunmaması nedeniyle borunun değiştirilemediğini belirtmişlerdir. Ayrıca, mazgallarda yapılan işlemler sırasında İZSU gözlemcisinin izinli olduğu da dosyada yer alan bilgiler arasında.