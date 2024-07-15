İzmir'deki sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. 3'ü İZSU, 2'si Gediz Elektrik A.Ş. çalışanı olmak üzere 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilenlerin sayısı 34'e yükseldi. Polis tarafından gözaltına alınan 22 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 20 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınmayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 bilirkişinin görev yaptığı açıklandı.

Yaşanan trajedinin ardından yürütülen soruşturmada, daha fazla kişinin gözaltına alınması bekleniyor. Olayın tüm detayları titizlikle inceleniyor.